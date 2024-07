Kawhi Leonard queda fuera de la selección y se perderá los Juegos Olímpicos

ARCHIVO - Foto del 27 de marzo del 2024, Kawhi Leonard de los Clippers de Los Ángeles en el encuentro ante los 76ers de Filadelfia. El miércoles 10 de julio del 2024, descartan a Leonard para los Juegos Olímpicos. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved