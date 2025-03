Karl-Anthony Towns no juega contra Knicks y Warriors por razones personales

El pívot de los Knicks de Nueva York, Karl-Anthony Towns, al frente, maneja el balón contra el alero de los Grizzlies de Memphis, Jaren Jackson Jr., arriba, en la segunda mitad de un partido de baloncesto de la NBA, el viernes 28 de febrero de 2025, en Memphis, Tennessee. (AP Foto/Brandon Dill) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved