Julián Álvarez encamina goleada del Atlético en la Liga de Campeones

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Christian Pulisic (izquierda) del AC Milan y el Kyriakos Savvidis del Slovan Bratislava pugnan por el balón en el partido de la Liga de Campeones, el martes 26 de noviembre de 2024. (AP Foto/Petr David Josek) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

En la capital checa, Álvarez marcó de tiro libre a los 15 minutos y Marcos Llorente aumentó de larga distancia antes del descanso. La "Araña" Álvarez completó un contragolpe al comienzo de la segunda mitad después de ser asistido por el suplente Antoine Griezmann, quien luego festejó su partido número 100 en la Liga de Campeones anotando un gol a los 70.

Correa firmó un doblete tardío para el Atlético.

El Atlético venía de vencer al Paris Saint-Germain en la fecha previa y extendió a seis su racha de victorias en todas las competiciones.

Sparta permaneció en los lugares de eliminación con cuatro puntos.

Más tarde, se enfrentarán: Manchester City vs. Feyenoord; Barcelona vs. Brest; Bayern de Múnich vs. PSG; Inter de Milán vs. Leipzig; Young Boys vs. Atalanta; Bayer Leverkusen vs. Salzburgo; y Sporting de Lisboa vs. Arsenal.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press