Jonrón de Salvador Pérez lleva a la victoria a Reales 4-2 sobre Medias Blancas

El receptor de los Reales de Kansas City, el venezolano Salvador Pérez, izquierda, y el lanzador James McArthur celebran la victoria de su equipo por 4-2 sobre los Medias Blancas de Chicago en el primer juego de béisbol de una doble cartelera, el miércoles 17 de abril de 2024, en Chicago. (AP Foto/Erin Hooley) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.