Jarren Duran quiso llegarle a aquellos que sientes solos tras hablar de su intento de suicidio

Jarren Duran, jardinero izquierdo de los Medias Rojas de Boston, atrapa un elevado de Gary Sánchez, de los Orioles de Baltimore, para un out durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 2 de abril de 2025, en Baltimore. (AP Foto/Nick Wass) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.