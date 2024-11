Jake Paul y Mike Tyson preparan combate entre influencer convertido en boxeador y gigante retirado

El promotor Nakisa Bidarian, centro, cofundador de Most Valuable Promotions, se interpone entre Mike Tyson, izquierda, y Jake Paul, derecha, después de que el veterano de 58 años le diera una bofetada al youtuber convertido en boxeador de 27 años, durante la ceremonia de pesaje de cara a su combate el jueves during a weigh-in ahead de noviembre de 2024, en Irving, Texas. (AP Foto/Julio Cortez) Copyright 2024 The Associated Press All Rights Reserved