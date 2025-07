Jake Knapp lidera el Scottish Open con 64 mientras McIlroy logra 68

Rory McIlroy de Irlanda del Norte durante el primer día del Abierto de Escocia 2025 en The Renaissance Club, en North Berwick, Escocia, el jueves 10 de julio de 2025. (Andrew Milligan/PA vía AP) PA Wire

Las condiciones ventosas en The Renaissance Club no fueron suficientes para mantener a más de la mitad de los 156 jugadores en el campo en par o mejor, aunque Rory McIlroy tuvo que hacer birdie en sus últimos tres hoyos —y embocar un putt para bogey de 25 pies en el hoyo 15— para terminar con 68.

Knapp está entre aquellos que no se han clasificado para el Abierto Británico la próxima semana en Royal Portrush. El Open está ofreciendo plazas a los tres mejores jugadores en The Renaissance Club que aún no están en el campo.