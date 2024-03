Holanda hace uso de su estilo y derrota 4-0 a Escocia en partido amistoso

Georginio Wijnaldum (8) celebra con sus compañeros Virgil van Dijk (4) y Memphis Depay después de anotar el srgundo gol de su selección durante un partido amistoso de fútbol entre Holanda y Escocia en la Arena Johan Cruyff, en Ámsterdam, Holanda, el viernes 22 de marzo de 2024. (AP Foto/Peter Dejong) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved