Herro anota 32, Adebayo roza el triple-doble y el Heat gana 119-108 a Pelicans

Tyler Herro (14), del Heat de Miami, busca pasar el balón, mientras que Dejounte Murray (5), Trey Murphy III (25) y Jordan Hawkins (24), de los Pelicans de Nueva Orleans, defienden durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 1 de enero de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved