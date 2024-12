Hermano de Aaron Hernández se declara culpable de amenazar con tiroteo en UConn

“Recomendaría mantenerse alejado de ahí porque cuando vaya, derribaré todo”, escribió Hernandez, según documentos judiciales. “No me importa (insulto) quién quede atrapado en el fuego cruzado. He estado muriendo durante años y ahora es el turno de otras personas. Estoy preparado para dar mi vida. ... No todos los tiroteos son malos, me estoy dando cuenta. Algunos son necesarios para que ocurran cambios”.