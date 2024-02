Hamilton podría dejar a Mercedes y unirse a Ferrari en el 2025, según reportes británicos

ARCHIVO - Foto del 26 de noviembre del 2023, el piloto de Mercedes Lewis Hamilton saluda a la afición mientras los pilotos desfilan antes del Gran Premio de Abu Dhabi. El jueves 1 de febrero del 2023 hay reportes de que Hamilton podría dejar a Mercedes y firmar con Ferrari en el 2025. (AP Foto/Kamran Jebreili, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.