Grizzlies vencen 120-106 a Mavericks y enfrentarán al Thunder en 1ra ronda de playoffs

Ja Morant (12), de los Grizzlies de Memphis, pasa el balón ante la marca defensiva de Caleb Martin, derecha, de los Mavericks de Dallas, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, en el torneo play-in, el viernes 18 de abril de 2025, en Memphis, Tennessee. (AP Foto/George Walker IV) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved