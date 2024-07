Grecia está a un paso de los Juegos Olímpicos tras eliminar a la Eslovenia de Doncic

Grecia amplió su ventaja a 23 puntos en el segundo periodo, antes de que los eslovenos recortaron la diferencia a 47-33 al medio tiempo.

Pero los griegos tuvieron una racha de 11-3 en el tercer periodo para ampliar su ventaja y llegaron al cuarto periodo arriba por 16 unidades.

En Riga, Letonia, Bruno Caboclo tuvo 15 puntos y 11 rebotes y Brasil superó 71-60 a Filipinas para avanzar a la final del torneo.

Marcelinho Huertas añadió 13 tantos para que Brasil mantenga vivas sus esperanzas de disputar sus primeros Olímpicos desde el 2016.

Los brasileños esperan ahora a su rival de la final que saldrá del duelo entre Camerún y Letonia.

FUENTE: Associated Press