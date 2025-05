Gilgeous-Alexander anota 31 y Thunder vence 112-105 a Nuggets para liderar 3-2 la semifinal

Shai Gilgeous-Alexander (2), del Thunder de Oklahoma City, dispara sobre Michael Porter Jr. (1) y Christian Braun (0), de los Nuggets de Denver, en la segunda mitad del Juego 5 de una serie de playoffs de segunda ronda de baloncesto de la NBA, el martes 13 de mayo de 2025, en Oklahoma City. (AP Foto/Nate Billings) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.