García se convierte en la ganadora de etapa más veterana del Tour de Francia femenino

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Mavi García de España reacciona al cruzar la línea de meta para ganar la segunda etapa de la carrera ciclista femenina del Tour de Francia, que comienza en Brest y termina en Quimper, el domingo 27 de julio de 2025 en Quimper, Bretaña, al oeste de Francia. (AP Photo/Mathieu Pattier) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

"He estado compitiendo durante mucho tiempo y no había tenido mi mejor año, pero esta victoria realmente me da un gran impulso de energía", dijo García. "Realmente no creía que iba a ganar al final. He intentado muchas veces de esa manera y nunca funcionó, así que no podía creerlo hasta que estaba a cinco metros de la línea".