Francia se prepara para iniciar el recorrido de la antorcha olímpica desde Marsella

El primer portador de la antorcha olímpica en Francia, el nadador francés Florent Manaudou, sostiene la antorcha tras bajar del Belem, un barco de vela de tras mástiles en el puerto antiguo de Marsella, en el sur de Francia, el miércoles 8 de mayo de 2024. Tras salir de Marsella, una larga ruta de relevos llevará la llama olímpica por Francia hasta llegar a París el 27 de julio. Los Juegos Olímpicos de París de 2024 se celebrarán entre el 26 de julio y el 11 de agosto. (AP Foto/Thibault Camus) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.