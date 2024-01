Fiscal dominicana de Niños y Niñas deposita en tribunal expediente contra Wander Franco

ARCHIVO - Wander Franco, de los Rays de Tampa Bay, mira durante un juego de béisbol el 13 de agosto de 2023, en San Petersburgo, Florida. Franco fue arrestado el lunes 1 de enero de 2024, en República Dominicana después de un interrogatorio de los the Dominican Republic luego de ser interrogado por los fiscales que lo investigan por una supuesta relación con una menor de edad, según un funcionario de la fiscalía de la provincia de Puerto Plata. (Foto AP/Chris O'Meara, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.