Fanático expulsado del Yankee Stadium por quitar bola del guante de Mookie Betts en la Serie Mundial

Fanáticos interfieren en un elevado de foul atrapado por el jardinero derecho Mookie Betts de los Dodgers de Los Ángeles ante los Yankees de Nueva York durante el primer inning del cuarto juego de la Serie Mundial, el martes 29 de octubre de 2024, en Nueva York. (AP Foto/Ashley Landis) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved