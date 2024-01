Falcons entrevistan al asistente de los Texans, Bobby Slowik; ya son 12 candidatos

Arthur Smith, head coach de los Falcons de Atlanta, responde preguntas de los reporteros después de la derrota de su equipo por marcador de 37-17 frente a los Bear de Chicago, el domingo 31 de diciembre de 2023, en Chicago. Smith fue despedido el domingo 7 de enero de 2024, horas después de terminar por tercer año al hilo con récord de 7-10. (AP Foto/Charles Rex Arbogast) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved