Eurocopa 2025: Inglaterra aplasta a Gales 6-1 y se enfrentará a Suecia en cuartos de final

Lauren Hemp de Inglaterra, al centro, celebra con sus compañeras después de marcar el tercer gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo D de la Eurocopa Femenina 2025 entre Inglaterra y Gales en el Arena St. Gallen en St. Gallen, Suiza, el domingo 13 de julio de 2025. (AP Photo/Martin Meissner) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved