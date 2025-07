Euro 2025: España elimina sin piedad a Suiza en los cuartos de final

Claudia Pina (izquierda) celebra con Alexia Putellas luego de anotar el segundo gol de España en la victoria 2-0 ante Suiza en los cuartos de final de la Eurocopa femenina, el viernes 18 de julio de 2025, en Berna. (AP Foto/Alessandra Tarantino) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved