Eovaldi lanza cinco entradas en blanco y Rangers vencen 8-3 a Bravos

Nathan Eovaldi, abridor de los Rangers de Texas, pide conocer la decisión de un umpire durante el turno al bate de Ronald Acuna Jr., de los Bravos de Atlanta, durante la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el viernes 25 de julio de 2025, en Arlington, Texas. (AP Foto/Tony Gutierrez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.