En una inusual decisión, FIFA elige a Penso para arbitrar la final de la Copa Mundial

En foto del miércoles 16 de agosto del 2023, la árbitra Tori Penso le muestra una tarjeta amarilla a Alex Greenwood de Inglaterra durante la semifinal de la Copa Mundial femenina ante Australia. El viernes 18 de agosto del 2023, FIFA elige a Penso para pitar la final del domingo. (AP Foto/Abbie Parr) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved