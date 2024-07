Empate agónico de Argentina ante Marruecos en fútbol de París 2024

El delantero Soufiane Rahimi de Marruecos celebra tras anotar de penal ante Argentina por el fútbol de los Juegos Olímpicos de París en el estadio Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne, Francia, miércoles 24 julio, 2024. (AP Foto/Silvia Izquierdo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved