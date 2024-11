El fútbol de mujeres próspera en México siete años después de la creación de la Liga MX femenil

Ana Da Silva de Tigres felicita a su compañera Thembi Kgatlana (derecha) por anotar el primer gol del equipo en el partido de ida de las semifinales de la Liga MX femenil contra el América en la Ciudad de México, el jueves 14 de noviembre de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved