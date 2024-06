El fútbol con anaco-falda une a las mujeres de una comunidad indígena del norte de Ecuador

The Associated Press

Mujeres indígenas trabajan en el campo antes de un juego de "anaco-faldas", un tipo de fútbol con las manos que crearon en la comunidad de Tucuru, en Ecuador en foto del viernes 14 de junio del 2024. (AP Foto/Dolores Ochoa) The Associated Press

Mujeres indígenas de la comunidad de Tucuru en Ecuador juegan un tipo de fútbol conocido como "anaco-falda" el viernes 14 de junio del 2024. (AP Foto/Dolores Ochoa) The Associated Press

No se puede empujar a las rivales ni tomarlas por los brazos y tampoco patear el balón, que siempre será trasladado con ambas manos. Si hay un falta fuerte se sanciona con un tiro penal que se cobra a 10 metros del arco, de 90 centímetros de ancho por 80 de alto, impulsando la bola con las manos. Cualquiera puede ser delantera o defensa. No hay arqueras.

“Desde la niñez, a las mujeres no han indicado que el deporte, el fútbol es cosa de hombres”, contó Zoila Quinchiguango, una de la integrantes del equipo Mujeres Emprendedoras, a The Associated Press.

Al salir a jugar con el anaco, añadió, "hemos querido demostrar que las mujeres no solo somos para la casa, criar guaguas (niños) o cuidar animales, sino que en la cancha podemos divertirnos”.

Y quienes también disfrutan de estos partidos de fútbol de mano con anaco, no son solo ellas, sino la familia, Desde el costado de la cancha, los hijos gritan, corren de un lado a otro y dan instrucciones que nadie escucha.

En el partido de los equipos Estrellitas y Mujeres Emprendedoras, la mayor era Fabiola Flores, presidenta del Grupo de Mujeres, y la menor, Sharumi Morán, de 13 años. Más que fuerza, esta versión del fútbol requiere de agilidad y velocidad.

Un intenso aguacero no impidió que ellas, completamente empapadas, pero felices, siguieran jugando y riéndose. Al final, Estrellitas ganó 5-3.

Flores dijo a la AP que “lo importante no es ganar, de lo que se trata es de divertirnos” porque cuando jugamos “las penas se quedan esperándonos en nuestra casa o se quedan en el camino, cuando entramos a la cancha nos olvidamos de todo, de los hijos, de los maridos, de las deudas, todo es diversión”.

“Es como una sanación, eso es el fútbol con anaco, nos deja livianitas y contentas, con decirle que hasta nos olvidamos que estamos peleadas con los maridos”, añadió, mientras reía de su propia ocurrencia.

Casi nadie conoce que la Copa América está cerca de empezar en Estados Unidos, casi no saben quien es el joven diamante del fútbol ecuatoriano Kendry Páez, de 17 años, o el astro argentino Lionel Messi, las mayores algo han escuchado del brasileño Pelé o de Diego Armando Maradona, pero todas aman el fútbol con anaco.

Sissa de la Cruz, de 33 años, es una de las más entusiastas. “Este deporte se trata de unirnos como mujeres, unir a las generaciones más antiguas y a las jóvenes, que solo quieren salir a las grandes ciudades, donde somos discriminadas. Una cosa que disfrutemos entre mujeres, netamente para diversión”.

La mayor del equipo es Dolores Guandinango, de 58 años, suele jugar a menudo, ella prefiere quedarse atrás y defender cerca del arco. Cuando recuerda que su marido murió atropellado por un autobús el año pasado empieza a sollozar. Muchas lágrimas caen por su rostro cuando relata sus múltiples necesidades económicas, mientras la última de sus nietas duerme profundamente colgando de su espalda, envuelta en una impecable manta blanca.

“Cuando juego el fútbol con anaco me olvido de las penas, aunque sea un ratito y nos reímos con las compañeritas, solo un ratito se van las penas, mientras estamos en la cancha”, añadió.

FUENTE: Associated Press