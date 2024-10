EEUU enfrentará a Jamaica en los cuartos de final de la Liga de Naciones de CONCACAF

Mauricio Pochettino, centro, seleccionador de Estados Unidos, y su primer asistente, Jesús Pérez, derecha, durante la ceremonia de himnos nacionales previos al partido amistoso de fútbol contra Panamá, el sábado 12 de octubre de 2024, en Austin, Texas. (AP Foto/Rodolfo Gonzalez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved