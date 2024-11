Dodgers festejan el título de Serie Mundial con desfile y evento en el estadio

Freddie Freeman, de los Dodgers de Los Ángeles, festeja tras obtener el trofeo al Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, luego del triunfo sobre los Yankees de Nueva York en el quinto juego, el jueves 31 de octubre de 2024 (AP Foto/Ashley Landis) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Mookie Betts de los Dodgers de Los Ángeles saludan a la afición mientras avanzan en un autobús de dos pisos por las calles de Los Ángeles en el desfile de festejo tras ganar la Serie Mundial el viernes primero de noviembre del 2024. (AP Foto/Jae C. Hong) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Aficionados se reúnen en la calle esperando el desfile después de que los Dodgers ganaron la Serie Mundial en las calles de Los Ángeles el viernes primero de noviembre del 2024. (AP Foto/Damian Dovarganes) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved