Djokovic vence en semifinales del Abierto de Francia a Alcaraz, quien sufrió calambres

El serbio Novak Djokovic celebra con el puño cerrado después de ganar un punto en contra del español Carlos Alcaraz durante su partido de semifinales del torneo de tenis Abierto de Francia, en el estadio Roland Garros, en París, el viernes 9 de junio de 2023. (AP Foto/Christophe Ena) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved