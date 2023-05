Djokovic supera con solvencia su debut en Roland Garros

Novak Djokovic devuelve ante Aleksandar Kovacevic en la primera ronda del Abierto de Francia, el lunes 29 de mayo de 2023, en París. (AP Foto/Jean-Francois Badias) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Novak Djokovic celebra tras derrotar a Aleksandar Kovacevic en la primera ronda del Abierto de Francia, el lunes 29 de mayo de 2023, en París. (AP Foto/Jean-Francois Badias) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Diego Schwartzman devuelve ante Bernabé Zapata Mirallés en la primera ronda del Abierto de Francia, el lunes 29 de mayo de 2023, en París. (AP Foto/Christophe Ena) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved