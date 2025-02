Decisiones arbitrales afectan significativamente en la primera mitad del Super Bowl

El esquinero de los Chiefs de Kansas City, Trent McDuffie (22), rompe un pase destinado al ala cerrada de los Eagles de Filadelfia, Dallas Goedert, durante la primera mitad del Super Bowl 59 de la NFL, el domingo 9 de febrero de 2025, en Nueva Orleans. (AP Foto/Ashley Landis) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved