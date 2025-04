De Bruyne impulsa la remontada del City 5-2 sobre el Crystal Palace en la Liga Premier

Nico O'Reilly del Manchester City celebra con sus compañeros Omar Marmoush y Kevin De Bruyne tras anotar en el encuentro de la Liga Premier ante el Crystal Palace el sábado 12 de abril del 2025. (Martin Rickett/PA via AP) PA Wire

“Diría que básicamente he estado sin dolor durante las últimas seis semanas y eso marca una gran diferencia. Fue difícil, pero ahora me siento libre y capaz de hacer muchas sesiones de entrenamiento”, indicó DeBruyne. "No sé qué va a pasar, pero quiero seguir jugando. Veremos dónde puedo terminar”.