Davis logra 31 puntos y 14 rebotes para llevar a Lakers a victoria 104-99 sobre Pelicans

El alero de los Lakers de Los Ángeles, Anthony Davis (3), y el pívot de los Pelicans de Nueva Orleans, Yves Missi, luchan debajo de la canasta en la primera mitad de un partido de baloncesto en Nueva Orleans, el sábado 16 de noviembre de 2024. (AP Foto/Gerald Herbert) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.