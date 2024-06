Correa tuvo par de cuadrangulares y Mellizos ganan 6-2 el 1ro de la doble cartelera ante Atléticos

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El puertorriqueño de los Mellizos de Minnesota, Carlos Correa avanza hacia la tercera base luego de impactar un cuadrangular durante la cuarta entrada del primer juego de la doble jornada ante los Atléticos de Oakland, el domingo 16 de junio de 2024, en Mineápolis. (AP Foto/Stacy Bengs) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

“Empecé la temporada sintiéndome excelente, luego fui a la lista de lesionados por un corto tiempo y luego como que no pude encontrar esa sensación”, dijo Correa. “Últimamente me he sentido mucho mejor en términos de a cómo me sentía antes de la lesión. Me encuentro en una buena posición ahora mismo. Ahora, solo quiero que dure lo más que pueda”.