Contreras impulsa carrera en la 10ma y los Cardenales vencen 6-5 a Reales

El venezolano de los Cardenales de San Luis Willson Contreras felicitado por sus compañeos tras su sencillo remolcador en la décima que les dio el triunfo en el primer duelo de la doble cartelera ante los Reales de Kansas City el jueves 5 de junio del 2025. (AP Foto/Scott Kane) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.