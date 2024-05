Con un Mitchell brillante, Cavaliers vencen a Orlando en el 7mo duelo para citarse con Boston

El armador de los Cavaliers de Cleveland Donovan Mitchell (45) lanza entre el escolta del Orlando Magic Paolo Banchero (5) y el alero Franz Wagner (derecha), en la primera mitad del Juego 7 de la primera ronda de playoffs de la NBA, el domingo 5 de mayo de 2024, en Cleveland. (AP Foto/Sue Ogrocki) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.