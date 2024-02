Con un final fuerte Steenbergen se queda con el oro en los 100 metros libres en el Mundial

La holandesa Marrit Steenbergen posa con la medalla de oro tras ganar los 100 metros libres junto a Siobhan Haughey de Hong Kong, con la plata y Shayna Jack de Australia, con el bronce en el Campeonato del Mundo en Doha, Qatar el viernes 16 de febrero del 2024. (AP Foto/Lee Jin-man) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved