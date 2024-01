Con gol de Endrick, Brasil vence 1-0 a Bolivia en su debut en el Preolímpico Sudamericano

El delantero brasileño Endrick celebra tras anotar el gol para la victoria 1-0 ante Bolivia en el Preolímpico Sudamericano de fútbol, el martes 23 de enero de 2024, en el estadio Brígido Iriarte en Caracas. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved