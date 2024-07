Con enorme ambición, París quiere marcar un época con sus Juegos Olímpicos

Un visitante camina por el cartel de "París" reflejado en el muro de vidrio en la zona de observación de la torre de Montparnasse, previo a los Juegos Olímpicos de París, el martes 23 de julio de 2024. (AP Foto/David Goldman) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La alemana Svenja Mueller durante un entrenamiento del voleibol de playa de los Juegos Olímpicos de París, en el estadio de la Torre Eiffel, el jueves 25 de julio de 2024. (AP Foto/Robert F. Bukaty) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Jugadores de voleibol de playa de Holanda y Suiza se entrenan previo a los Juegos Olímpicos de París, el jueves 25 de julio de 2024. (AP Foto/Robert F. Bukaty) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved