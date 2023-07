Camarógrafo lesionado en Yankee Stadium tiene fractura en cuenca del ojo

Un camarógrafo resultó lesionado tras un error de lanzamiento por parte del novato de los Orioles de Baltimore Gunnar Henderson, y alza el brazo mientras es trasladado fuera del campo en la quinta entrada del juego de béisbol en contra de los Yanquis de Nueva York, el miércoles 5 de julio de 2023, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.