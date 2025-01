Cálida bienvenida a Sammy Sosa en su reconciliación con los Cachorros

El dominicano Sosa y los Cachorros de Chicago están juntos de nuevo, después de que el toletero regresó el viernes a la convención anual de fanáticos del equipo. Los Cachorros también anunciaron que Sosa será incluido en el Salón de la Fama de la franquicia este año, junto al ex primera base Derrek Lee.

La reconciliación comenzó el mes pasado, cuando Sosa emitió un comunicado vagamente redactado, en el que ofreció disculpas por errores no especificados. Sosa ha estado durante años bajo la sombra de la duda sobre el consumo de drogas para mejorar el rendimiento, pero dijo que ésa no era la razón de su declaración.

“No. Me refiero, por ejemplo, mira, 21 años fuera”, dijo Sosa, quien jugó su última temporada con los Cachorros en 2004. “Tuve fanáticos que me querían mucho. Tenía que disculparme con ellos porque normalmente me vieron jugar muchos años”.