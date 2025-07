Cal Raleigh de Seattle se enfrenta a Junior Caminero de Tampa Bay por título del Derbi de Jonrones

Cal Raleigh, de los Marineros de Seattle, compite en el Derbi de Jonrones del Juego de Estrellas de Grandes Ligas, el lunes 14 de julio de 2025, en Atlanta. (AP Foto/Brynn Anderson) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Junior Caminero, de los Rays de Tampa Bay, compite en el Derbi de Jonrones del Juego de Estrellas de Grandes Ligas, el lunes 14 de julio de 2025, en Atlanta. (AP Foto/Mike Stewart)

Oneil Cruz, de los Piratas de Pittsburgh, compite en el Derbi de Jonrones del Juego de Estrellas de Grandes Ligas, el lunes 14 de julio de 2025, en Atlanta. (AP Foto/Brynn Anderson)