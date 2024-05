Caitlin Clark regresa en la segunda mitad del juego entre Fever-Sun tras aperente lesión

Caitlin Clark (22), del Fever de Indiana, es asistida para ponerse de pie por sus compañeras de equipo, Katie Lou Samuelson (33) y Temi Fagbenle (14) en la primera mitad del juego de baloncesto de la WNBA en contra del Sun de Connecticut, el lunes 20 de mayo de 2024, en Indianápolis. (AP Foto/Michael Conroy) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.