Cachorros conectan tres jonrones ante Paul Skenes en victoria 8-3 ante Piratas

Seiya Suzuki celebra con sus compañeros de los Cachorros de Chicago Michael Busch y Nico Hoerner tras batear un jonrón de dos carreras ante el pitcher Kyle Nicolas de los Piratas de Pittsburgh en la séptima entrada del encuentro del jueves primero de mayo del 2025. (AP Foto/Gene J. Puskar) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved