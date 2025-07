Brook Lopez se une a un equipo de los Clippers muy diferente al que veía de niño

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Lopez regresa al área de Los Ángeles —jugó para los Lakers en 2017-18— después de pasar siete temporadas con Milwaukee y ayudar a los Bucks a ganar un título. Promedió 13 puntos y 2.1 bloqueos por juego en esas siete temporadas con los Bucks, y el jugador de 37 años ha promediado 15,9 puntos en 17 temporadas de la NBA.

Ha sido titular prácticamente toda su carrera, aunque puede ver un rol diferente con los Clippers, ya un equipo defensivo sólido que cuenta con el candidato a jugador defensivo del año y compañero Ivica Zubac, de 2,13 metros, como pívot titular.

"Creo que nos complementamos extremadamente bien", dijo Lopez. "Obviamente, seremos muy grandes. Creo que seremos geniales defensivamente, simplemente dominando la pintura, sellando la pintura. Y luego, ofensivamente, nos complementamos allí también. Abrir el campo para él, darle todo el espacio en la pintura para que se vuelva loco".

Hay algunas ventajas: está volviendo a casa, y el conocido entusiasta de Disney jugará sus partidos en casa a unos 30 minutos en coche de Disneyland. Pero la mayor ventaja, piensa Lopez, es unirse a un equipo que él cree que es lo suficientemente bueno para competir por un título.

"El dinero es bueno, pero no se trata de eso para mí", dijo Lopez. "Me encanta jugar, me encanta el baloncesto, me ha encantado desde que era un niño pequeño. Vi a mis hermanos mayores jugar. Siempre he estado rodeado de eso y me encanta ganar igual. Solo quiero seguir ganando. Tuve un gran gusto por eso en Milwaukee y estos chicos están totalmente en eso aquí y yo también lo estoy. Así que, es un ajuste perfecto".

