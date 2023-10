Bridges se entrega a la policía por violar una orden de protección en un caso de violencia doméstica

ARCHIVO - Foto del 28 de marzo del 2023, el alero de los Hornets de Charlotte Miles Bridges en el encuentro ante los Nuggets de Denver. El viernes 13 de octubre del 2023, Bridges se entrega a la policía tras supuestamente violar una orden de protección en su contra en un caso de violencia doméstica. (AP Foto/Rusty Jones, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved