Biniam Girmay, primer africano negro en ganar una etapa del Tour de Francia

El ganador de la etapa, el eritreo Biniam Girmay, celebra en el podio después de la tercera etapa de la carrera ciclista del Tour de Francia sobre 230,8 kilómetros (143,4 millas) con salida en Piacenza y llegada en Turín, Italia, el lunes 1 de julio de 2024. (AP Foto/Jerome Delay) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved