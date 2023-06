Una cuidadora usa máscara mientras lleva a un caballo de regreso a los establos mientras el sol se oscurece al fondo debido a la neblina causada por los incendios forestales del norte antes de la carrera de Belmont Stakes, el jueves 8 de junio de 2023, en Belmont Park en Elmont, Nueva York. Los entrenamientos y carreras fueron canceladas debido a la mala calidad del aire. (AP Foto/John Minchillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.