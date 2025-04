Banchero logra 33 puntos y diez rebotes en victoria de Magic 119-112 sobre Hawks

El alero del Magic de Orlando Paolo Banchero (5) conduce entre el escolta de los Hawks de Atlanta Trae Young (11) y el alero Onyeka Okongwu, a la derecha, durante la segunda mitad de un partido de baloncesto de la NBA, el martes 8 de abril de 2025, en Orlando, Florida (AP Foto/John Raoux) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved