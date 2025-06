Azulejos vencen 6-4 a los Mellizos con cuadrangulares de Barger y Springer

Vladimir Guerrero Jr. (27), izquierda, de los Azulejos de Toronto, celebra después de batear un doble durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Mellizos de Minnesota, el viernes 6 de junio de 2025. en Minneapolis. (AP Foto/Abbie Parr) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved